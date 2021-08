Vijf soldaten komen om bij explosie in Kazachs munitiedepot

Minstens vijf soldaten zijn omgekomen bij explosies in een munitiedepot in het zuiden van Kazachstan. Verschillende andere militairen zijn als vermist opgegeven. Dat meldt minister van Defensie Noerlan Jermekbajev vrijdag.

Ongeveer negentig mensen zijn gewond geraakt in de explosies, die donderdag plaatsvonden in de regio Jambyl. Het gaat allemaal om soldaten of hulpverleners, aldus het Kazachse nieuwsagentschap Tengrinews.

Wat de oorzaak van de explosies is, wordt nog onderzocht. De minister van Defensie bood zijn ontslag aan, vanwege het incident. Vooralsnog wordt brandstichting niet uitgesloten.

Meer dan duizend omwonenden moesten hun woning tijdelijk verlaten.

Het ministerie van Defensie telde zes explosies. Op video’s zijn een grote brand en een grote rookwolk te zien.