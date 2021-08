Daarom is er toch nog hoop voor onze coëfficiënt en Europese tickets

Nu alle kwalificatiewedstrijden voor de Europese tornooien erop zitten, is het opnieuw tijd om een kijkje te nemen naar de Belgische coëfficiënt. Vorige week bleek het na de nederlagen van Gent en Antwerp en het gelijkspel van Anderlecht de slechte kant uit te gaan, maar na de terugwedstrijden ziet het er - ondanks de uitschakeling van Anderlecht - al een pak beter uit.

België staat nog steeds op de dertiende plaats in de coëfficiëntenranking. Naar omhoog klimmen is de boodschap, en dat lijkt niet onmogelijk. België heeft met Club Brugge (Champions League), Genk & Antwerp (Europa League) en Gent (Conference League) vier ploegen die in de groepsfases van een Europees tornooi zullen aantreden. Lang niet slecht, als je weet dat het nummer 12 tot en met het nummer 9 (Servië 2, Oekraïne 3, Rusland 3 en Schotland 2) nog maximaal drie ploegen actief hebben in Europa. Ook onze dichtste achtervolgers hebben maximaal twee ploegen actief, dus de kans dat België nog ingehaald zal worden is klein.

Anderlecht haalde de groepsfases van de Conference League niet Foto: BELGA

Cruciale groepsfases

Het is dus van groot belang dat de Belgische clubs het goed doen in Europa, aangezien er meer punten gesprokkeld kunnen worden dan onze concurrenten. Maar waarom is deze coëfficiënt nu toch zo belangrijk? Het is simpel: dit seizoen kreeg Club Brugge als kampioen meteen een toegangsticket voor de groepsfase van de Champions League. Indien België na dit seizoen niet in de top 10 staat, valt dat ticket weg. En geen Champions League, betekent geen jackpot van ettelijke miljoenen. Ook de verdwenen aantrekkingsfactor van Champions League-voetbal zou onze clubs in dat geval ook parten kunnen spelen in het rekruteren van spelers.

Indien België niet in de top 10 staat, zal er ook geen rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League uitgereikt worden. Om te voorkomen dat we straks haast enkel nog uitkomen in de Conference League, is een goede groepsfase van onze Belgische clubs dus absoluut noodzakelijk.

Hoe werkt de ranking?

De coëfficiëntenranking wordt bepaald door de coëfficiënten van de laatste vijf seizoen bij elkaar op te tellen. In dit geval dus vanaf het seizoen 2017-2018. De reden waardoor België voor dit seizoen plots van een achtste plek weggezakt is naar de dertiende plek, ligt bij het wegvallen van het boerenjaar 2016-2017. Anderlecht en Genk bereikten toen de kwartfinale van de Europa League, goed voor zo’n 12.500 punten. Als je weet dat we sindsdien nooit meer dan 8.000 punten verzamelden, kan je begrijpen dat het wegvallen van dat jaar toch een slok op de borrel scheelt.

Net daarom is een Europees topjaar dit seizoen hoognodig, willen de Belgische clubs hun Europese tickets veiligstellen. Club Brugge, Antwerp, Genk en Gent weten dus wat ze moeten doen.