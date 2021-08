Harry en Meghan overwogen in Oprah-interview te onthullen wie racistische dingen tegen Meghan zei

Prins Harry en Meghan Markle hebben overwogen om in het ophefmakende interview met Oprah Winfrey te onthullen wie de persoon in het Britse koningshuis was die een racistische opmerking gemaakt had voor de geboorte van hun zoon Archie. Dat staat te lezen in een update van de spraakmakende biografie Finding freedom.

De biografie werd vorig jaar op 11 augustus uitgebracht. Auteurs Omid Scobie en Carolyn Durand hebben het daarin onder meer over het begin van de relatie tussen prins Harry en Meghan Markle in 2016 en hun vertrek uit de koninklijke familie, dat dateert van begin 2020. De auteurs kondigden eerder al aan dat er een nieuwe versie, met een extra hoofdstuk over het miskraam en de tweede zwangerschap van de hertogin, in de winkels zou liggen op 31 augustus.

De Britse tabloid Daily Mail kwam nu al te weten wat daar onder meer in te lezen zal zijn. Een opmerkelijke passage gaat over het interview dat Harry en Meghan gaven aan Oprah Winfrey. Daarin zei Meghan onder meer dat leden van de koninklijke familie tijdens haar zwangerschap openlijk hun bezorgdheid uitspraken over de huidskleur van de baby. Prins Harry heeft daar gesprekken over gehad met iemand van wie de identiteit toen niet bekend werd gemaakt.

Wel overwogen

Uit het nieuwe hoofdstuk blijkt nu dat Meghan en Harry wel overwogen hebben om bekend te maken wie die uitspraken deed. Ze hebben er gesprekken over gevoerd, maar besloten uiteindelijk het toch niet te doen. In het interview zei Meghan dat ze geen namen noemde omdat het “te schadelijk zou zijn” voor de persoon in kwestie.

Verder zou in het nieuwe hoofdstuk te lezen zijn dat leden van het koningshuis stiekem tevreden waren dat Meghan de begrafenis van prins Philip aan zich liet voorbijgaan omdat ze “een scène” vreesden en dat Harry en zijn broer geregeld spreken en Harry en zijn vader Charles dat veel minder doen.