Cristiano Ronaldo op weg naar Manchester City, wat betekent dit voor Kevin De Bruyne? “Ze gaan elkaar beter maken”

Cristiano Ronaldo lijkt op weg te zijn naar Manchester City. De Portugees wil weg bij zijn huidige club Juventus en Manchester City is nog steeds op zoek naar een nieuwe spits. Maar waarom kiest de ploeg van Pep Guardiola voor de 36-jarige Portugees?

De Champions League

Ronaldo is overal waar hij speelt een garantie op doelpunten. Voor alle clubs waar hij speelde, maakte hij in totaal al 674 doelpunten. Daar komen er nog eens 109 bij voor de Portugese nationale ploeg. Toch komt het voor Geert De Vlieger, ex-doelman van Manchester City en nu analist bij Play Sports, een beetje als een verrassing.

“Het is toch een transfer die we voor deze zomer niet hadden zien aankomen”, zegt De Vlieger. “Maar Manchester City wil de Champions League winnen en dan haal je met Ronaldo toch iemand in huis die iets extra kan brengen om dat doel te bereiken.”

Ronaldo wist al vijf keer de Beker met de Grote Oren te winnen, een keer met Manchester United en vier keer met Real Madrid.

Match met Pep en Kevin

Dat de trainer van City, Pep Guardiola, zonder echte centrumspits speelt hoeft nog geen probleem te zijn volgens De Vlieger. “Ronaldo speelt niet altijd diep in de spits. Hij kan ook vanop de linkerkant komen. En het is een extra optie voor Guardiola, diep in de spits of niet. Een goeie trainer en een goeie speler, dat past altijd samen. Dat komt wel goed tussen die twee.”

Ook voor onze landgenoot Kevin De Bruyne is de komst van Ronaldo een positieve zaak. Hij liet in het verleden al vallen graag met iemand als Ronaldo te spelen.

“Ik mag de bal nog drie meter boven de grond spelen, bij hem gaat de bal er nog steeds in.” De Vlieger ziet de combinatie tussen die twee ook wel goed komen. “De Bruyne is een speler die de ploeg beter doet spelen. Wanneer hij aan de bal is, weet iedereen waar ze moeten lopen om in een scoringspositie te komen. Dat zal bij Ronaldo niet anders zijn. En Ronaldo kan ook De Bruyne beter maken. Met Ronaldo zijn scoringspercentage zou het wel eens kunnen dat De Bruyne zijn aantal assists dit seizoen nog net iets hoger zal liggen. En dat aantal lag al zo hoog.”