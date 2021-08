Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi (84) weer opgenomen in ziekenhuis

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is donderdagavond opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Dat heeft een bron binnen zijn partij gemeld. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is.

De 84-jarige Berlusconi heeft de voorbije maanden al meermaals in het ziekenhuis gelegen. Hij raakte bijvoorbeeld besmet met het coronavirus, waar hij zeer ernstig ziek van werd. Hij noemde het achteraf “de gevaarlijkste uitdaging” in zijn leven.

Ook in mei bracht hij nog vijf dagen door in het ziekenhuis. Wat er nu aan de hand is, is niet duidelijk.