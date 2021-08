Mypension.be biedt nieuwe functies om invloed van je loopbaankeuzes op je pensioen te simuleren

Het online pensioenportaal mypension.be heeft nieuwe mogelijkheden opgezet om de invloed van bepaalde loopbaankeuzes op het persoonlijk pensioenbedrag te simuleren. De uitbreiding met twee nieuwe functionaliteiten moet toelaten loopbaanbeslissingen te nemen met kennis van zaken over de invloed ervan op je pensioen, meldt de Federale Pensioendienst vrijdag.

De nieuwe mogelijkheden gelden voor werknemers. Naast de invloed van een nieuwe job als werknemer (ongeacht het statuut als werknemer, zelfstandige of ambtenaar), kan de impact van een wijziging van de beroepssituatie gesimuleerd worden, zoals het deeltijds of opnieuw voltijds werken. Wie meer of minder verdient, kan zijn nieuwe loongegevens en andere voordelen in de simulator invoeren om direct het nieuwe vooropgestelde pensioenbedrag te zien.

“Dankzij de nieuwe functies wordt mypension.be steeds meer een belangrijke tool om uw loopbaan te organiseren. Nu kunt u ook de impact van uw professionele keuzes op uw pensioen in de gaten houden. Dat is van belang. Zodra ze hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt, krijgen burgers op deze manier ondersteuning. Mypension.be stelt zo iedereen in staat om de juiste keuzes te maken en met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan”, zegt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in het persbericht.

De geplande toekomstige pensioenhervormingen zouden ingrijpende wijzigingen tot gevolg kunnen hebben. Het mypension.be-team geeft voorrang aan het updaten van de bestaande functionaliteiten op basis van die hervormingen. Daarna komen de nieuwe functionaliteiten aan de beurt, geeft de Federale Pensioendienst nog mee.