Europese Commissie keurt Belgisch CRM-subsidiemechanisme goed: “Dit brengt rust en zekerheid op energiemarkt”

Zoals verwacht heeft de Europese Commissie het Belgische capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) goedgekeurd. Dat moet investeerders aantrekken om met behulp van subsidies nieuwe stroomcapaciteit te bouwen, zodat na de kernuitstap in 2025 de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) reageert bijzonder tevreden op het Europees groen licht. “Na 20 jaar onduidelijkheid komt er een einde aan het stop-and-go-beleid. De energieswitch is overal aan het gebeuren en geven we nu een enorme boost. Met het investeringsmechanisme brengen we rust en zekerheid op de energiemarkt, iets waar investeerders al jaren terecht naar vragen.”

Ze omschrijft het investeringsmechanisme als “een soort verzekeringspolis die de energiebevoorrading garandeert tegen de laagst mogelijke kost”. Volgens de minister is dankzij de goedkeuring de weg naar 100 procent hernieuwbare energie ingezet en de veiligheid van de bevoorrading gegarandeerd.

Zoals afgesproken in het federale regeerakkoord, zal de eerste veiling van subsidies in oktober plaatsvinden. In november volgt dan een evaluatie.