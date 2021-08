Noorse rechtbank moet beslissen of Anders Behring Breivik vervroegd kan vrijkomen

Een rechtbank in Noorwegen moet binnenkort beslissen of extremist Anders Behring Breivik op proef kan vrijkomen. Dat zei zijn advocaat vrijdag aan Noorse media.

Anders Breivik liet op 22 juli 2011 een bomauto ontploffen in Oslo. Daarna schoot hij op het eiland Utøya willekeurig op de deelnemers van een politiek jeugdkamp. In totaal kwamen 77 mensen om. Voor die feiten werd hij in 2012 tot 21 jaar gevangenis met terbeschikkingstelling veroordeeld..

Volgens Noorse wet kan hij na 10 jaar op proef vrijkomen. Het parket wees eerder zijn verzoek daaromtrent af. Daarom moet een rechter in Telemark daarover beslissen. Een datum over het begin van de debatten ligt nog niet vast. ““Breivik wil dat ik zo goed mogelijk pleit voor zijn voorlopige vrijlating”, aldus de advocaat.