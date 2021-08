Racing Genk loot verraderlijke tegenstanders in groepsfase Europa League, ook Antwerp moet vol aan de bak

Vrijdagmiddag werd geloot voor de groepsfases van de Europa League. Racing Genk was terug te vinden in pot 2, en het werd gekoppeld aan Dinamo Zagreb, West Ham United en Rapid Wien. Antwerp (pot 4) neemt het op tegen Olympiakos, Frankfurt en Fenerbahçe.

LEES OOK. Daarom is er toch nog hoop voor onze coëfficiënt en Europese tickets

Racing Genk ontloopt verschillende kleppers uit pot 1 zoals Napoli, Lazio en Lyon. Dinamo Zagreb mag uiteraard niet onderschat worden, maar de Kroatische club lijkt geen onklopbare tegenstander. De tegenstander uit pot 3 zal wel een zware dobber worden: West Ham eindigde vorig seizoen zesde in de Premier League, en staat momenteel aan de leiding nadat het onder andere Leicester al met 4-1 klopte. Tot slot neemt Genk het ook op tegen het Oostenrijkse Rapid Wien. Al bij al lijkt dit geen onmogelijke groep, maar makkelijk wordt het zeker niet.

???????? ?????????????????????????? ???? ????????????



Groep H, samen met Dinamo Zagreb, West Ham United en Rapid Wien. We kunnen niet wachten om ons Europees avontuur te starten! ??#krcgenk #mijnploeghttps://t.co/iuHzoObVXR — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 27, 2021

Dat Antwerp een zware loting zou hebben, hoeft niet direct een verrassing te zijn. The Great Old zat pas in pot 4, en moest dus tegen 3 hoger gerangschikte ploegen uitkomen. Met het Griekse Olympiakos, het Duitse Eintracht Frankfurt en het Turkse Fenerbahçe zal Antwerp alvast het onderste uit de kan moeten halen wil het Europees overwinteren.

Alle groepen:

Groep A

Lyon (Fra)

Glasgow Rangers (Sch)

Sparta Praag (Tsj)

Brondby (Den)

Groep B

Monaco (Fra)

PSV Eindhoven (Ned)

Real Sociedad (Spa)

Sturm Graz (Oos)

Groep C

Napoli (Ita)

Leicester (Eng)

Spartak Moskou (Rus)

Legia Warschau (Pol)

Groep D

Olympiakos (Gri)

Eintracht Frankfurt (Dui)

Fenerbahçe (Tur)

Antwerp (Bel)

Groep E

Lazio Rome (Ita)

Lokomotiv Moskou (Rus)

Marseille (Fra)

Galatasaray (Tur)

Groep F

Braga (Por)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Ludogorets Razgrad (Bul)

Midtjylland (Den)

Groep G

Bayer Leverkusen (Dui)

Celtic Glasgow (Sch)

Betis Sevilla (Spa)

Ferencvaros (Hon)

Groep H

Dinamo Zagreb (Kro)

KRC Genk (Bel)

West Ham United (Eng)

Rapid Wenen (Oos)