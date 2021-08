Beurswaakhond waarschuwt opnieuw voor frauduleuze kredietverstrekkers

Beurswaakhond en toezichthouder FSMA waarschuwt opnieuw voor frauduleuze kredietaanbiedingen via het internet. Sinds de laatste waarschuwing kreeg FSMA klachten over elf nieuwe frauduleuze websites, klinkt het vrijdag in een persbericht.

De zwendel blijft dezelfde. De consumenten komen op verschillende manieren in contact met de aanbieders van de kredieten. Ze worden bijvoorbeeld ongevraagd benaderd via e-mail of sociale media, of ze vinden advertenties op internet. Op sociale netwerken worden profielen soms ook gehackt om valse kredieten te promoten.

“In de praktijk gaat het om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De oplichters doen zich hierbij voor als vergunde kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars, en deinzen er niet voor terug om namen te gebruiken van bekende kredietinstellingen”, legt de FSMA uit.

Gunstige voorwaarden

De oplichters bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen. “Dit zijn echter louter fictieve kosten. Van zodra de consumenten deze zogezegde kosten betalen, verdwijnt de ‘kredietverstrekker’ met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren”, waarschuwt de FSMA, die absoluut afraadt om in te gaan op dergelijke aanbiedingen.

De waakhond waarschuwt specifiek voor de volgende ondernemingen: BSBC Bank, Diamond Groupe, Finance Fox/Finmove, JP Krediet Express, Kredit Finance Bank, Mael Groups, Sereniteit Service, Snel Kapitaal, Sobrimogeld en UFUK Group.