Villarreal-spits Gerard Moreno volgt Lukaku op als beste speler van seizoen 2020/21 in Europa League

De Spaanse spits Gerard Moreno is vrijdag, in de marge van de loting van de poulefase van de Europa League in Istanboel, verkozen tot Speler van het Jaar van de voorbije editie. Moreno had een belangrijk aandeel in de eindwinst van Villarreal.

De 29-jarige Moreno trof vorig seizoen in de Europa League zeven keer raak en was goed voor vier assists. Hij scoorde onder meer in de finale tegen Manchester United, die het Spaanse team na strafschoppen won. Moreno troeft in de verkiezing de Uruguayaan Edinson Cavani en Portugees Bruno Fernandes van verliezend finalist Manchester United af.

Moreno volgt op de erelijst Romelu Lukaku op, die in het seizoen 2019/20 de finale met Inter verloor tegen Sevilla. De jaargang daarvoor was Eden Hazard, die de Europa League toen won met Chelsea, de laureaat.