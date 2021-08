Hoe kan het dat terrorist met bommengordel door checkpoints geraakt tot aan ingang van luchthaven Kaboel? “Er moet iets misgelopen zijn”

Nu twee IS-K-terroristen aan de luchthaven van Kaboel een bloedbad aangericht hebben en zelfs dertien Amerikaanse soldaten gedood hebben, rijst de vraag hoe het kan dat die met een bommengordel zo dicht bij Amerikaanse troepen konden komen. Volgens een Amerikaanse generaal is er iets foutgelopen. “We gaan dit goed onderzoeken.”

De eerste bommengordel gaat donderdagavond rond 18.25 uur af aan een van de drie ingangen van de luchthaven van Kaboel, Abbey Gate. Een terrorist slaagt erin om met een bommengordel tot vlakbij de Amerikaanse troepen te geraken die de mensen er screenen en blaast zichzelf op. De balans is loodzwaar: vele tientallen doden, waaronder 13 Amerikaanse soldaten. Enkele minuten later volgt aan een hotel vlak buiten de luchthaven een tweede aanslag. Daarna zou ook nog met geweren geschoten zijn, maar dat is nog niet heel duidelijk.

Dat die eerste terrorist zo dichtbij de Amerikaanse troepen geraakt is met een bommengordel rond zich, roept veel vragen op. Voor hij bij de Amerikaanse troepen kan, moet hij immers enkele checkpoints voorbij. De vele getuigenissen van de voorbije dagen hebben bewezen dat dat niet evident is. Zelfs een Belgische evacuatiebus vol mensen met de nodige documenten geraakte er woensdag niet door. De Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie zegt dat de feiten onderzocht zullen worden, want helemaal verklaren hoe het de terrorist gelukt is kan hij niet.

Iets misgelopen

“Er moet ergens iets misgelopen zijn”, zei McKenzie op een persconferentie. “Als ze bij onze mariniers geraken die de screening doen aan de ingang van de luchthaven, dan is er wel duidelijk een fout gemaakt.” Van wie de fout is, kan hij niet zeggen. Sommige checkpoints worden bemand door de taliban, anderen door Afghaanse troepen. “Neem nu de taliban: je hebt er daarbij die heel goed controleren, anderen echt niet. Ik kan dus niet zeggen wie of wat er gebeurd is. Maar je kan zeker zijn dat we dit gaan onderzoeken en zorgen dat het niet meer kan gebeuren.”

Maar, zo benadrukt McKenzie, zodra iemand met slechte bedoelingen aan die laatste stap - de screening - geraakt is het kwaad geschied. “Voor die screening moet je wel dichtbij elkaar komen. Dat is heel persoonlijk. Er is gewoon geen andere manier om dat veilig op een afstand van elkaar te doen dan een Amerikaanse man of vrouw die de persoon in kwestie te laten benaderen en controleren.” Het is na die screening dat de mensen de luchthaven in kunnen.

McKenzie benadrukte nog dat het de voorbije week wél goed gelukt was en dat 104.000 mensen veilig door die screening zijn gekomen. “We gaan alles doen wat we kunnen om dit te vermijden in de toekomst zodat onze mensen die dit gevaarlijke werk doen dat veiliger kunnen doen.”