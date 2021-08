“The beast is back”: Michael Frey traint zowaar al voluit bij Antwerp

Speciale Europese loting voor Michael Frey (27). De Zwitserse spits komt met Antwerp namelijk (onder meer) tegen zijn vorige werkgever uit: het Turkse Fenerbahce. Maar veel belangrijker dan dat: hij traint intussen weer voluit mee.

Vrijdagvoormiddag stond Frey op het oefenveld met de invallers en hij ging volle bak in de wedstrijdjes. Duels afgaan, afwerken...: het zag er goed uit. Nochtans liet de club twee weken geleden weten dat hij twee à drie maanden out zou zijn met een breukje in de knie, opgelopen in Charleroi. Daar ging het ook effectief om, maar hoe snel het bot herstelt en dergelijke, verschilt wel van persoon tot persoon. En Frey blijkt op het vlak van revalideren dus een straffe gast.

“The beast is back”, zei trainer Brian Priske lachend na de training, toen hij met de aanvaller naar binnen ging. Ideaal, want hij was als een speer aan het seizoen begonnen, met zes goals in vier duels. Afwachten wanneer hij zijn comeback tijdens de wedstrijd zal maken natuurlijk, want het kan altijd zijn dat hij nog reactie ondervindt, de medische en sportieve staf zal geen risico’s nemen. Maar het zal alleszins een stuk sneller dan verwacht zijn. Na zondag (OHL) heeft hij nog een interlandbreak om zich extra klaar te stomen.