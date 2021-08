Rioolwater voorspelt opvallende toename in coronabesmettingen: “Terugkeerders uit rode zones”

Antwerpen -

In Hoboken, Wilrijk en op het Kiel testen de jongste week opvallend meer inwoners dan elders in de stad positief op Covid-19. Een belangrijke verklaring is de terugkeer van mensen die op familiebezoek zijn geweest in een rode zone. Uit Marokko keren bijvoorbeeld heel wat mensen besmet terug. Opmerkelijk: dat was eerst al te zien in het Antwerpse rioolwater.