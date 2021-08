Voormalige leider van extreemrechts in Oostenrijk veroordeeld voor corruptie

Heinz-Christian Strache, de voormalige voorzitter van de Oostenrijkse extreemrechtse partij FPÖ, is vrijdag door de rechtbank in Wenen tot vijftien maanden voorwaardelijk veroordeeld in een corruptiezaak. Dat heeft rechter Claudia Moravec-Loidolt bekendgemaakt.

Strache zou 12.000 euro financiële steun voor zijn partij hebben gekregen in ruil voor de goedkeuring van een privéziekenhuis door de sociale zekerheid. Hij heeft de beschuldigingen ontkend.

De zaak is een uitloper van het beruchte “Ibizaschandaal”. Uit een video die in 2017 in Ibiza gemaakt werd, was namelijk gebleken dat Strache bereid was zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordoet als een familielid van een Russische miljonair. Strache was vicekanselier en FPÖ-voorzitter toen de video in mei 2019 openbaar werd gemaakt. Maar de zaak leidde tot het einde van de regeringscoalitie en tot zijn ontslag als partijvoorzitter.

Als gevolg van de video werden er ook fraudeonderzoeken opgestart. Zo kwam aan het licht dat Strache in 2018 zou hebben ingegrepen in de wetgeving, om ervoor te zorgen dat een privéziekenhuis zich kon laten erkennen door de sociale zekerheid. De eigenaar van het ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in cosmetische chirurgie, gaf donaties aan de FPÖ en had Strache ook uitgenodigd op vakantie op het Griekse eiland Korfoe.

De eigenaar van het ziekenhuis werd donderdag tot twaalf maanden voorwaardelijk veroordeeld. De gerechtelijke uitspraken zijn juridisch nog niet bindend.