Belgische kraanwagen ramt viaduct in Maastricht en veroorzaakt forse schade

Een Belgische kraanwagen heeft vrijdag een viaduct in Maastricht geramd met een omhoogstaande hijskraan. Het viaduct over een goederenspoor raakte hierdoor zwaar beschadigd. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, aldus de Nederlandse politie.

De brug is deels ingestort, het verkeer onder de brug is stilgelegd. Over de brug loopt een spoorlijn naar België. Het is nog niet bekend of treinverkeer daarover nog mogelijk is.

Het ongeval gebeurde volgens de politie rond 11.30 uur op de Brusselseweg in de Limburgse hoofdstad. De brug, gebouwd tussen 1854 en 1856, is een Nederlands Rijksmonument. “Het kunstwerk is van belang wegens de typologische en functionele zeldzaamheid, verbonden met een voor spoorbruggen relatief hoge ouderdom”, staat op de website van rijksmonumenten. “Uit architectuurhistorisch oogpunt is de brug van belang voor de geschiedenis van de bouwtechniek, vanwege het streekgebonden materiaalgebruik, de ornamentiek en vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp.”

De rails over het viaduct zijn momenteel niet meer in gebruik. Het traject wordt wel onderdeel van de geplande sneltram tussen Maastricht en de Belgisch-Limburgse hoofdstad Hasselt, die op zijn vroegst in 2025 klaar is.