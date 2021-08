De Europa League tegenstanders van Antwerp doorgelicht: dit moet u weten over Olympiakos, Frankfurt en Fenerbahçe

Antwerp zal na de gewonnen strafschoppenreeks tegen Omonia Nicosia in de groepsfase van de Europa League uitkomen tegen Olympiakos, Eintracht Frankfurt en Fenerbahce. Wat moet u van deze drie tegenstanders weten? Hieronder een overzicht aan de hand van vier vaste vragen.

Olympiakos Piraeus

Wie is de trainer?

De Portugees Pedro Martins. Bij de Griekse landskampioen is hij sinds 2018 actief. Hij won er 2 landstitels en 1 beker. Daarvoor was de 51-jarige actief in eigen land bij onder meer Vitoria Guimaraes, Rio Ave en Maritimo.

Wie zijn de vedetten?

Mathieu Valbuena, Youssef El Arabi en Sokratis Papastathopoulos. De 36-jarige Franse enfant terrible heeft veel ploegen op zijn erelijst staan. Zowel bij Marseille, Lyon als de andere tegenstander van Antwerp Fenerbahce stond hij onder contract. Youssef El Arabi is dan weer de vaste man vooraan. In de reguliere competitie maakte hij 19 goals. Sokratis staat dan weer achteraan. De Griek is sinds januari dit jaar opnieuw in actie in eigen land na passages bij Borussia Dortmund en Arsenal.

Zijn ze in vorm?

De Griekse competitie is nog niet van start gegaan. In de laatste vier wedstrijden kenden ze wisselend succes. Tegen Ludogorets in de derde kwalificatieronde van de Champions League speelden ze tweemaal gelijk en verloren ze uiteindelijk met 4-1 in de strafschoppenreeks. In de Europa League play-off wonnen ze over twee wedstrijden met 5-2 van Slovan Bratislava.

Wat moet u nog weten?

Met Henry Onyekuru (ex-Eupen en ex-Anderlecht) in de rangen hebben we een Belgische link. Maar ook Hugo Cuypers van KV Mechelen speelde vorig seizoen nog in Piraeus.

Vorig seizoen: landskampioen in Griekenland

Weg naar groepsfase: play-off tegen Slovan Bratislava gewonnen met 5-2

Competitiestart: nog niet begonnen

Toptransfers: In: Tomas Vaclik (Sevilla). Out: José Sa (Wolves)

Coach: Pedro Martins (Por, 3e periode)

Topspeler(s): Mathieu Valbuena, Youssef El Arabi

Stadion: Stadio Georgios Karaiskakis (32.115 plaatsen)

Palmares: 46 landstitels, 28 Griekse bekers en 4 Griekse Supercups

Tegen Antwerp: geen eerdere confrontaties

Belgische link: Henry Onyekuru (ex-Eupen en ex-Anderlecht). Hugo Cuypers (KV Mechelen) speelde vorig seizoen nog in Piraeus.

Eintracht Frankfurt

Wie is de trainer?

Oliver Glasner. De Oostenrijker loodste Wolfsburg vorig seizoen nog naar de vierde plaats in de Bundesliga maar werd sinds juli dit jaar toch de opvolger van de naar Borussia Mönchengladbach vertrokken Adi Hütter.

Wie zijn de vedetten?

Filip Kostic, Daichi Kamada en Rafael Borré. Kostic was vorig seizoen met 17(!) assists de grote man. Alleen Thomas Müller van Bayern München deed beter met 18. Maar ook Daichi Kamada (ex-STVV) kan er wat van en zorgde voor 15 assists. Een groot aantal was toen bedoeld voor topschutter André Silva, maar die verkaste naar RB Leipzig. Zijn vervanger Rafael Borré komt over van River Plate waar hij 8 goals scoorde in 13 matchen.

Zijn ze in vorm?

Neen, in de laatste drie wedstrijden konden die Adler niet winnen. In de Duitse beker gingen ze er in de eerste ronde al uit tegen derdeklasser Mannheim. In de competitie verloren ze zwaar tegen Dortmund met 5-2 en speelden ze 0-0 gelijk tegen Augsburg.

Wat moet u nog weten?

Frankfurt werd vorig seizoen vijfde in de Bundesliga, maar maakte lange tijd nog aanspraak om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis Champions League te spelen. De Duitsers wonnen in 1980 al eens de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

Vorig seizoen: nummer 5 in Duitsland

Weg naar groepsfase: kwam door die vijfde plaats meteen in de groepsfase uit

Competitiestart: 14e plaats met 1 op 6

Toptransfers: In: Jens Petter Hauge (AC Milan) en Rafael Borré (River Plate). Out: André Silva (RB Leipzig)

Coach: Oliver Glasner (Oos, 1e seizoen)

Topspeler(s): Filip Kostic, Daichi Kamada

Stadion: Deutsche Bank Park (51.500 plaatsen)

Palmares: 1 landstitel in zowel eerste als tweede Bundesliga. 5 Duitse bekers en 1 UEFA Cup

Tegen Antwerp: geen eerdere confrontaties

Belgische link: Daichi Kamada (ex-STVV) en Tuta (ex-Kortrijk)

Fenerbahçe

Wie is de trainer?

Vítor Pereira, een 53-jarige Portugees. Is aan zijn tweede periode bij Fenerbahçe bezig en was in het verleden al trainer van Olympiakos. Hij zal het in deze groep dus opnemen tegen zijn ex-ploeg. Begon zijn carrière bij Porto en won sindsdien al vijf landstitels in vier verschillende landen.

Wie zijn de vedetten?

Mesut Özil is ongetwijfeld de bekendste naam. De Duitser speelde in het verleden bij onder andere Real Madrid en Arsenal. Ook José Sosa en Luiz Gustavo genieten internationale faam. Beiden speelden in het verleden nog voor FC Bayern München.

Zijn ze in vorm?

Fenerbahçe begon aan de competitie met zes op zes en dus een perfect rapport. Ook in de kwalificatieronde voor de Europa League wisten ze hun twee wedstrijden te winnen.

Wat moet u nog weten?

Bij Fenerbahçe zitten nog twee spelers in de kern met een verleden in België. Samatta kwam deze zomer definitief over van het Engelse Aston Villa. In het verleden speelde de Tanzaniaan nog kampioen met Racing Genk. Daarnaast is er ook nog Nabil Dirar, die teruggekeerd is van een uitleenbeurt aan Club Brugge. En tot slot speelde ook Antwerpspits Michael Frey nog bij de Turken.

Vorig seizoen: nummer 3 in Turkije

Weg naar groepsfase: versloeg in de laatste voorronde het Finse HJK Helsinki twee keer: 1-0 en 2-5.

Competitiestart: gedeelde eerste plaats met 6 op 6

Toptransfers: In: Mbwana Samatta (Aston Villa). Out: Michael Frey (Antwerp)

Coach: Vítor Pereira (Por, 1e seizoen, 2e periode)

Topspeler(s): Mesut Özil, Luiz Gustavo

Stadion: Ülker Stadyumu FB Sükrü Saraçoglu Spor Kompleksi (47.834 plaatsen)

Palmares: 19 landstitels, 6 Turkse bekers

Tegen Antwerp: geen eerdere confrontaties

Belgische link: Samatta (ex-Genk) en Dirar (ex-Club Brugge) zitten momenteel in de kern van de Turkse topploeg. Michael Frey verliet Fenerbahce voor Antwerp.