Philippe Clement heeft nachtje geslapen over komst Messi en De Bruyne naar Brugge: “Overwinteren blijft ambitie”

Brugge - Of de ambitie - overwinteren in de Champions League - veranderd is na de loting van donderdag? “Neen, waarom?”, kaatste Clement de bal terug. Miljardenteams als PSG en Manchester City noemt hij een fantastische uitdaging, en Clement hoopt vooral om opnieuw een goede indruk te laten op het kampioenenbal. “Mijn jongens hebben honger om zich te tonen”, zegt hij.

Clement begon met de gebruikelijke dienstmededeling: iedereen is fit, ook Dost, die tegen Beerschot moest gewisseld worden met een blessure. Voor de Nederlander wordt de concurrentie voorin waarschijnlijk nog zwaarder, want oudgediende Wesley legt vandaag medische tests af bij Club Brugge. Een naam als een klok die Club twee jaar geleden nog kampioen maakte. Of Clement nog een extra, sterke spits kan gebruiken, wilden we weten.

“Een verdoken vraag”, grijnsde de coach. Hij praat traditioneel niet over doelwitten die hun handtekening nog niet gezet hebben. “Alles is mogelijk, we zullen zien wat er kan en niet kan”, klonk het nog cryptisch. “Nogmaals: ik kan niet antwoorden vooraleer er getekend is. Dat heeft gewoon geen zin. Ik herinner mij als speler dat De Camargo ooit zou komen tekenen bij Club. Uiteindelijk is hij in een auto richting Luik gestapt, en hebben we hem nooit gezien. Het kan allemaal zo snel gaan.”

Foto: AFP

Grenzen verleggen

Waar Clement het wél met plezier nog over wou hebben, was die fantastische loting in de Champions League. Messi, Neymar en De Bruyne komen naar Jan Breydel.

“En ik hoorde vanmiddag dat Ronaldo waarschijnlijk richting Manchester City trekt. Dan zitten we toch al aan een aardige verzameling van wereldsterren die op enkele weken passeren in Jan Breydel”, aldus Clement. “Iedereen weet genoeg over de carrières van Ronaldo en Messi. Ze zijn beiden nog nooit in België geweest. Op korte periode gaan we ze nu misschien allebei aan het werk zien hier.” Voor het seizoen liet Clement vallen dat overwinteren in de Champions League de ambitie is. “Of dat zo blijft? Natuurlijk, we mogen ambitieus zijn. Als je topsporter bent, moet je altijd de grenzen verleggen. Ook al wordt deze uitdaging o zo moeilijk.” Clement spiegelt zich aan de groep van twee jaar geleden met Real Madrid en PSG. Club pakte een punt in Spanje en ei zo na ook in Parijs. “De jongens van toen hebben het al waargemaakt. Nu zijn er nog anderen bij die het voor het eerst kunnen waarmaken. Mijn spelers zijn hongerig om zich te tonen.”

Maar vooraleer de rode loper in Jan Breydel wordt uitgerold voor de groten der aarde, moet Club zondag voor de interlandbreak eerst nog op bezoek bij AA Gent. De Bufallo’s kregen een boost na de Europese prestatie van donderdag.

“Ik vond ze heel sterk”, geeft Clement toe. “We kennen hun kwaliteiten en weten hoe Hein wil voetballen. Hij gebruikt de brede kern ook heel goed. Ik ben blij voor Gent en Antwerp dat ze zich trouwens konden kwalificeren. Dat helpt ons coëfficiënt vooruit. Ik vind het jammer voor Anderlecht - het gebeurt niet zo veel dat ik voor hen supporter (grijnst).”