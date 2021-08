Infrabel mag ook in Wallonië verboden pesticiden blijven sproeien

Spoorwegnetbeheerder Infrabel mag dit jaar ook in Wallonië onkruid rond de sporen bestrijden met pesticiden die de verboden stof glyfosaat bevatten. Dat heeft de Waalse regering beslist. In Vlaanderen en Brussel kreeg Infrabel eerder al groen licht.

Waals minister-president Elio Di Rupo en minister van Omgeving Céline Tellier (Ecolo) ondertekenden het besluit op 19 augustus. Vrijdag staat het in het Staatsblad. Concreet staat de Waalse regering spoornetbeheerder Infrabel toe om pesticiden te gebruiken voor het onderhoud van de spoorwegen, maar alleen op plaatsen die niet in verbinding staan met regenwaterputten of oppervlaktewater. De Waalse regering wilde liever andere technieken zien om het onkruid te verwijderen, maar het was voor Infrabel “materieel, menselijk en economisch onmogelijk” om dit jaar nog alternatieven voor pesticiden te ontwikkelen op grote schaal, legt de regering uit.

Infrabel kreeg dit voorjaar al de toelating om ook in Vlaanderen en Brussel pesticiden te blijven inzetten. In de hoofdstad geldt die toelating voor een jaar, in Vlaanderen voor drie jaar, tot 2023, zij het met een jaarlijkse evaluatie. Er zijn ook enkele verstrengde voorwaarden aan verbonden om grond- en oppervlaktewater te beschermen.

In principe is het gebruik van pesticiden met glyfosaat al een aantal jaar verboden. Infrabel heeft echter steeds een afwijking gekregen op dat verbod.