Vijftien arbeiders omgekomen bij brand in fabriek in Pakistan

Bij een brand in een fabriek in de Pakistaanse stad Karachi zijn vrijdag zeker 15 arbeiders om het leven gekomen. Dat melden de hulpdiensten.

De brand brak uit in een chemische fabriek in een overvolle wijk in Karachi. Een gebouw van de fabriek brandde nagenoeg volledig uit en stortte gedeeltelijk in. Er waren zeker 20 arbeiders aanwezig in het gebouw. Vanonder het puin haalden de hulpdiensten al 15 levenloze lichamen vandaan. De reddingsoperatie is nog aan de gang.

Slechte arbeidsomstandigheden veroorzaken regelmatig brand in fabrieken in Pakistan. Zo kwamen bij een brand in een textielfabriek in 2012 meer dan 250 arbeiders om het leven. Dat leidde tot wereldwijde verontwaardiging omdat de fabriek producten leverde aan grote modeketens.