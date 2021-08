Noordpool in Vlaanderen: noorderlicht strijkt neer in Antwerpen

Antwerpen - De zomer loopt op zijn einde en dat wil zeggen dat ook de Zomer van Antwerpen stilaan de biezen pakt. Maar niet zonder eruit te gaan met een knal. Of met noorderlicht.

Op het Theaterplein in hartje Antwerpen wordt vanaf valavond een lichtspektakel getoond à la noorderlicht alsof het onder de blote hemel van pakweg Lapland is. Dat spektakel is een trucje van de Zwitserse artiest Dan Acher en gaat onder de naam Borealis.

“Afhankelijk van weersomstandigheden als wind, luchtdruk of luchtvochtigheid wordt de lucht zo ‘beschilderd’ in verschillende kleuren. Hoe dat schilderij eruitziet, hangt er maar van af waar je op het plein staat, en wanneer je komt kijken. Door deze illusie van het noorderlicht waan je je haast op de Noordpool”, klinkt het daarover bij de Zomer van Antwerpen.

Het Antwerpse noorderlicht is nog gratis en zonder reservatie te bekijken tot 29 augustus tussen negen uur ’s avonds en middernacht.