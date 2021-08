John van den Brom ontgoocheld in bondscoach Martinez: “Hij houdt zichzelf voor de gek”

Genk - Genkcoach John van den Brom ging tijdens zijn vooruitblik op de wedstrijd tegen Anderlecht in op de niet-selectie van Bryan Heynen en Theo Bongonda bij de Rode Duivels. “Ik ben vooral heel ontgoocheld in de uitleg van de bondscoach, hij houdt zichzelf voor de gek.”

Roberto Martinez zegde niet voor het eerst dat Heynen en Bongonda erg dichtbij de selectie zitten maar dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers, die al een lange periode een hoog niveau halen. “Dat slaat nergens op, op dat vlak houdt hij zichzelf voor de gek”, zegt Van den Brom. “Het gaat mij niet om de keuze die hij maakt maar om de uitleg die die keuze moet verantwoorden. Want zowel Theo als Bryan presteren al heel lang op erg hoog niveau. Het zijn ook geen jongens van 18-19 jaar meer, ze verdienen het niet om alleen maar voor de schijn in zo’n voorselectie te zitten. Want dat is het gevoel dat je begint te krijgen. Die jongens zijn daarom ook zwaar teleurgesteld en dat ben ik zelf ook.”