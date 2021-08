Ook in Vlaanderen wordt vaccinatie op school mogelijk

In elke Vlaamse secundaire school zou minstens 70 procent van de leerlingen gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus. Om die doelstelling te bereiken, zal het in sommige gevallen mogelijk zijn om op school te vaccineren. Dat hebben Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag aangekondigd tijdens een persconferentie.

“De mogelijkheid om in scholen te vaccineren wordt geboden”, aldus Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “In specifieke situaties kan de populatiemanager in samenwerking met de scholen en de CLB-artsen beslissen om toch op school te vaccineren om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de schoolgaande jeugd te bereiken”, zo wordt verduidelijkt op de website van het agentschap.

Vaccinatiegraad

Over heel Vlaanderen kreeg tot nu toe 77,33 procent van de 12- tot 17-jarigen een eerste prik. En 50,7 procent is volledig gevaccineerd. Ook de komende weken gaat de aandacht in de vaccinatiecampagne nog vooral uit naar de vaccinatie van jongeren.

Het is op dit moment nog niet duidelijk welke middelbare scholen de kaap van 70 procent wel of niet zullen halen. Maar het is de bedoeling dat er binnenkort gegevens zijn over de vaccinatiegraad per school en per graad. Uit cijfers die Zorg en Gezondheid vrijdag deelde, blijkt dat in steden als Antwerpen, Genk en Gent veel minder 12- tot 17-jarigen al een eerste prik kregen dan het Vlaamse gemiddelde van 75 procent. In Antwerpen is dat 48,6 procent, in Genk 57,3 procent en in Gent 60,9 procent. “Daar is de uitdaging het grootst om zeker ook bij de jongeren de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen”, aldus Dewolf.

School of vaccinatiecentrum

De voorkeur voor inentingen blijft wel uitgaan naar de vaccinatiecentra. Ook vaccinatie in de school zal vanuit het vaccinatiecentrum georganiseerd worden. De school stelt alleen lokalen ter beschikking. Maar wanneer zo’n vaccinatie georganiseerd wordt op school, kunnen ook ouders van leerlingen de kans krijgen om zich er te laten inenten.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt nog dat de wet bepaalt dat vaccinatie een vrije keuze is. Gevaccineerd zijn mag dan ook geen voorwaarde zijn om de school binnen mogen of te mogen deelnemen aan een uitstap. Scholen mogen leerkrachten en leerlingen ook niet onder druk zetten om zich te laten inenten, en leerlingen kunnen niet verplicht worden om te zeggen of ze gevaccineerd zijn of niet.