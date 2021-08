Hein Vanhaezebrouck wil na Europees succes niet weten van euforie bij AA Gent: “Club Brugge torent boven rest uit”

Na de Europese kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League was er voor de Buffalo’s weinig tijd om na te genieten. Hein Vanhaezebrouck blies vrijdagochtend alweer verzamelen om de topper van komende zondag voor te bereiden: “De focus gaat nu weer volledig op de competitie”, bevestigde de Gentse coach, die dit weekend wellicht nog geen beroep kan doen op Gianni Bruno en Andrew Hjulsager. Darko Lemajic traint ondertussen wel al met de groep mee.

“Als je er uit ligt, zoals bij Anderlecht, zou er vandaag natuurlijk geen feestsfeer heersen”, besefte Vanhaezebrouck dat de 3-0 zege tegen het Poolse Czestochowa ongetwijfeld voor opluchting heeft gezorgd in zijn spelersgroep. “Maar het is natuurlijk ook geen kampioenenfeest geworden. We waren content dat we de poulefase hebben bereikt. Vergeet niet dat we vorig seizoen tot vier duels voor het einde - door een gebrek aan efficiëntie - zo goed als uitgeschakeld waren voor Europees voetbal.”

Dankzij een ultieme eindsprint dwong AA Gent alsnog dat zo felbegeerde Europese ticket af en na drie voorrondes wachten er nu zes extra Europese duels: “Ook nu had ook die efficiëntie ons bijna bij de lurven. Hopelijk kunnen we daar toch beetje aan werken. Efficiëntie is deels te trainen. Herhaling maakt je nu eenmaal beter. Zoals tennissers telkens dezelfde bal oefenen. Op den duur komt die dan ook in de match eruit.”

Maar voetbal is uiteraard geen kopie van tennis en ook Vanhaezebrouck beseft dat zijn team de voorbije weken al vaak onnodig puntenverlies leed door een gebrek aan scorend vermogen: “Maar de wedstrijdomstandigheden en de tegenstander spelen dan ook een rol. In het voetbal kunnen ze van overal komen. Er zijn echt wel veel extra elementen. Maar puur technisch is efficiëntie zeker wel te oefenen en dus kun je dat verbeteren.”

Progressie

Donderdagavond scoorden met De Sart en Odjidja ook twee middenvelders. En dat stemt de Gentse coach tevreden: “Twee goals met afstandspogingen zijn geweldig. Weet je: het is fantastisch als je een topschutter hebt die er 30 scoort maar ik heb liever 15 spelers die er elk vier maken. Dat zijn meer goals hé. Al mag één van mijn spitsen er zeker 25 scoren. Nu hebben we ook al enkele verdedigers die al hebben gescoord. We zijn op de goede weg, ik zie progressie. Iedereen begint er in te geloven dat ze kunnen scoren.”

Maar door het drukke Europese programma hebben de Buffalo’s ongetwijfeld een handicap ten opzichte van blauw-zwart, dat vrijgesteld was van Europese voorrondes. Hein Vanhaezebrouck bekijkt dit heel genuanceerd: “Je kunt het van twee kanten bekijken. We zullen 60 uur rust hebben tussen de twee matchen. Dat is heel kort. Brugge is op dat gebied zeker in het voordeel want wij hebben ons ook moeten focussen op die andere tegenstander.”

“Vandaag deden we enkel herstel en zaterdag zal het ook nog heel rustig aan zijn. Maar anderzijds hebben we veel matchen gespeeld en hebben we hierdoor ook ritme in de benen. We bewezen fysiek klaar te zijn. Brugge kon pieken naar september, maar dat is het niet meer zo lang hé. Ik denk dan ook zeker niet dat Brugge niet klaar zal zijn.”

Grote afstand

Toch beseft HVH dat Club Brugge momenteel dé ploeg van het moment is in het Belgische voetbal: “Zij torenen boven de rest uit. Daar kun je niet naast kijken”, beaamt Vanhaezebrouck. “Anderlecht en Standard waren vroeger ook altijd van de partij maar zij zijn toch wat weggevallen. Wij zijn ook op de voorgrond getreden en zijn op basis van de voorbije zeven jaar nummer twee maar wel op een grote afstand van Club.”

“Ze vertoeven momenteel op eenzame hoogte: budgettair en ook qua transfers… Daar kan de rest enkel met verlangende ogen naar kijken. In de niet G5-landen heb je wel vaker clubs die een bepaalde periode dominant zijn. Zoals Basel en Salzburg. Nu heb je Brugge bij ons. Veel mensen vragen zich dan ook af of zij ook een reeks van zes of zeven titels kunnen neerzetten? Al wil men bij Antwerp er duidelijk alles aan doen om daar een stokje tussen te steken. En Genk toont zich ook ambitieus. Clubs zoals Anderlecht en wij doen dat niet.”