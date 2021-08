De Conference League tegenstanders van AA Gent doorgelicht: dit moet u weten over Partizan Belgrado, Flora Tallinn en Anorthosis Famagusta

Gent zal na de gewonnen match tegen Rakow Czestochowa in de groepsfase van de Conference League uitkomen tegen Partizan Belgrado, Flora Tallinn en Anorthosis Famagusta. Wat moet u van deze drie tegenstanders weten? Hieronder een overzicht aan de hand van vier vaste vragen.

Partizan Belgrado

Wie is de trainer?

Aleksandar Stanojevic. De 47-jarige Serviër is er aan boord sinds 1 september 2020 en coachte al 50 wedstrijden ondertussen.

Wie zijn de vedetten?

Lazar Markovic, Milos Jojic en Bibras Natchko. Markovic heeft nog een verleden bij Sporting Lissabon, Liverpool en jawel, Anderlecht. Vorig seizoen maakte hij 11 goals en gaf hij 7 assists in de Servische competitie. Jojic is aan zijn tweede periode bezig bij Partizan nadat hij de Serviërs in 2014 verliet voor een avontuur bij Dortmund en daarna Keulen. Hij heeft in vier competitiewedstrijden al 3 assists op zijn naam staan. Natchko is een andere middenvelder die nog bij CSKA Moskou en Olympiakos actief was. In dezelfde vier competitiewedstrijden als Jojic scoorde hij dan weer 3 doelpunten.

Zijn ze in vorm?

Ja. Ze wonnen hun eerste vijf competitiewedstrijden waardoor ze helemaal bovenaan prijken in het klassement.

Wat moet u nog weten?

Partizan Belgrado is naast Rode Ster Belgrado de tweede grootste club uit Servië. Partizan werd al 10 keer Servisch kampioen en won 1 keer de Mitropacup (een van de eerste Europese voetbaltoernooien) in 1978.

Vorig seizoen: vicekampioen achter Rode Ster

Weg naar groepsfase: In de kwalificatieronden namen ze eerst de maat van het Portugese Santa Clara en daarna van het Russische Sochi.

Competitiestart: Eerste vijf matchen gewonnen. 15 op 15.

Toptransfers: In: Ricardo Gomes (Sharjah FC). Out: Dennis Stojkovic (Torino)

Coach: Aleksandar Stanojevic (Ser, 2e seizoen)

Topspeler(s): Lazar Markovic, Milos Jojic en Bibras Natchko

Stadion: Partizan Stadion (32.710 plaatsen)

Palmares: 10 landstitels, 7 Servische bekers, 1 Mitropacup, 17 Joegoslavisch kampioen + beker

Tegen Gent: geen eerdere confrontaties. Enkel 2 verloren matchen tegen Rode Ster Belgrado

Belgische link: Lazar Markovic (ex-Anderlecht) en Ivan Obradovic (ex-KV Mechelen en ex-Anderlecht).

FC Flora Tallinn

Wie is de trainer?

Jürgen Henn, een 34-jarige Est. Was tot 2018 assistent en werd dan gepromoveerd tot hoofdcoach. Hij begint aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer en won al twee landstitels en een beker met Flora.

Wie zijn de vedetten?

De speler met de hoogste transferwaarde is Rauno Sappinen. Scoorde in 2021 al 16 doelpunten in 24 wedstrijden en is daarmee volgens Transfermarkt.be 550 duizend euro waard. Verdedigers Märten Kuusken en Henrik Prüg staan op twee en drie als het op transferwaarde aankomt.

Zijn ze in vorm?

Flora staat op dit moment derde in de Estse competitie, op twaalf punten van de leider. Ze hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld. Ze konden zich niet plaatsen in de Europa League tegen Omonia Nicosia, maar kwamen zo wel in de Conference League terecht.

Wat moet u nog weten?

Opvallend bij Flora, er zitten enkel Estse voetballers in de selectie. Ook de trainer Jürgen Henn is een Est.

Vorig seizoen: nummer 1 in Estland

Weg naar groepsfase: werden uitgeschakeld in voorrondes van de Europa League, maar kwamen zo wel in de Conference League terecht.

Competitiestart: derde plaats op twaalf punten van de leider, met twee wedstrijden minder gespeeld

Toptransfers: In: Sergei Zenjov (Sjachtjor K). Out: Vladislav Kreida (Helsingborg)

Coach: Jürgen Henn (Est, 4e seizoen)

Topspeler(s): Rauno Sappinen, Märten Kuusken en Henrik Prüg

Stadion: A. LE COQ ARENA (14.336 plaatsen)

Palmares: 12 landstitels, 8 Estse bekers

Tegen Gent: geen eerdere confrontaties

Belgische link: Rauno Sappinen werd in het seizoen 17/18 uitgeleend aan Beerschot, maar kwam daar slechts twee wedstrijden tot spelen.

Anorthosis Famagusta

Wie is de trainer?

Temur Ketsbaia, een 53-jarige Georgiër. Begint aan zijn derde seizoen bij Anorthosis. Speelde als voetballer nog voor Newcastle en Wolverhampton en sloot zijn carrière af bij Anorthosis.

Wie zijn de vedetten?

De bekendste naam is rechtsbuiten Lazaros Christodoulopoulos. De 34-jarige Griek speelde in zijn carrière voor onder andere Bologna, Sampdoria en Hellas Verona. Hij won in Griekenland ook drie titels bij drie verschillende clubs: Olympiakos, AEK Athene en Panathinaikos. Ook kapitein Kostakis Artymatas is een naam om in het oog te houden. De defensieve middenvelder won al vijf Cypriotische titels en speelde in de jeugd van Nottingham Forest.

Zijn ze in vorm?

Ze gingen er in de voorrondes van de Europa League uit tegen Rapid Wien na een 3-0 verlies en een 2-1 winst. In de voorrondes Conference League wisten ze wel Hapoel Beer Sheva uit te schakelen na een 0-0 gelijkspel en een 3-1 overwinning. Hun eerste competitiewedstrijd had vorig weekend moeten plaatsvinden, maar die werd uitgesteld.

Wat moet u nog weten?

Met Paulus Arajuuri trekt Famagusta de Finse centrale verdediger aan die u nog zou kunnen kennen van tegen de Rode Duivels. Een speler die dan weer andere oorden opzoekt, is ook een bekende. De Georgiër Tornike Okriashvili kwam in 2014 voor de eerste keer aan bij KRC Genk.

Vorig seizoen: vierde achter Omonia Nicosia en de ploegen uit Limassol

Weg naar groepsfase: Over 2 wedstrijden met 3-1 te sterk voor het Israëlische Hapoel Beer Sheva.

Competitiestart: nog niet begonnen aan de Cypriotische competitie

Toptransfers: In: Kyle Lafferty (Kilmarnock) en Paulus Arajuuri (Pafos FC). Out : Tornike Okriashvili (Apoel Nicosia)

Coach: Temur Ketsbaia (Geo, 3e seizoen)

Topspeler(s): Lazaros Christodoulopoulos, Kyle Lafferty en Paulus Arajuuri

Stadion: Antonis Papadopoulos (10.230 plaatsen)

Palmares: 13 landstitels en 11 Cypriotische bekers

Tegen Gent: geen eerdere confrontaties. Enkel twee wedstrijden tegen Larnaca.

Belgische link: Tornike Okriashvili (ex-Genk), maar onlangs vertrokken naar Apoel Nicosia.