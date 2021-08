Groep migranten zit al twee weken vast aan grens tussen Polen en Wit-Rusland

De Poolse autoriteiten blijven de toegang weigeren aan een groep migranten die wegens bureaucratische beslommeringen vastzitten aan de grens met Wit-Rusland. Een woordvoerster van het Poolse grensbewakingsagentschap vertelde vrijdag aan persbureau PAP dat de migranten blijkbaar bevoorraad worden vanuit Wit-Rusland om het langer uit te houden.

Volgens Poolse hulporganisaties komen de migranten uit Afghanistan en verblijven ze al ongeveer twee weken in het grensgebied bij het dorp Usnarz Gorny in de hoop de EU binnen te komen. De woordvoerder schatte hun aantal op 28, maar voegde eraan toe dat dat fluctueert omdat Wit-Rusland de mensen toelaat het geïmproviseerde kamp te verlaten om in het geheim proviand in te slaan.

“Gisteren zagen we ook Wit-Russische veiligheidstroepen eten bij hen bezorgen. Ze kregen warme maaltijden en borden”, zei de woordvoerder vrijdag. Nieuwszender TVN24 meldde vrijdagochtend dat Poolse veiligheidstroepen verschillende vrijwilligers de vorige avond hadden verhinderd medicijnen en voedsel aan de migranten te bezorgen.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko had eind mei aangekondigd dat hij migranten uit conflictgebieden - zoals Irak, Afghanistan en Syrië - niet langer zou beletten om door te reizen richting Europa. Hij reageert daarmee op de sancties die door de EU aan Minsk zijn opgelegd. Sindsdien heeft Polen te kampen met een toename van het aantal migranten. Het land besliste recent nog om die reden een hek te bouwen aan de grens met Wit-Rusland.