Bareelhaters herkend: groep fietsers forceerde slagboom moedwillig

Vorselaar / Zandhoven - De bareel op de Reebergenlaan op de grens Pulderbos-Vorselaar werd in de nacht van woensdag op donderdag niet door een automobilist aan flarden gereden. De camerabeelden hebben uitgewezen dat een groep fietsers bewust halt hield om de bareel te beschadigen. De kosten zullen verhaald worden op de vandalen.

Donderdag raakte bekend dat de bareel op de grens Pulderbos-Vorselaar al voor de zevende keer beschadigd werd. Omdat ditmaal zelfs het plastiek afgebroken was en de bareel in de richting van Vorselaar helemaal opengeplooid stond, werd gedacht dat een voertuig al dan niet opzettelijk door de slagboom was gereden. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag was er de afsluitende kermisfuif in Pulderbos waar traditioneel ook mensen uit de buurgemeenten naartoe komen.

De camerabeelden werden door de politiezone Neteland overgedragen aan de politiezone Zara, die het onderzoek voert. Daaruit blijkt dat de feiten zich wel degelijk hebben afgespeeld in de nacht van woensdag op donderdag. “Het gaat om bewust aangebrachte schade”, zegt burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV) van Vorselaar. “Niet door een voertuig, maar door een groep fietsers. Die mensen zijn herkend, krijgen een proces-verbaal en zullen voor alle kosten opdraaien.”

Lokaal icoon

“Het was nu toch al even stil”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V), die ook tevreden is dat de daders geïdentificeerd zijn. Het vorig incident dateerde van eind juni, toen een chauffeur uitstapte, de bareel opzettelijk naar boven duwde en zo overstrekte. Aan de hand van zijn nummerplaat kon hij geïdentificeerd worden.”

Eind mei beschadigde een loonwerker per ongeluk de bareel. De landbouwer gaf zelf de schade aan. Dat was dus een verzekeringskwestie. De vier eerste beschadigingen gebeurden door verstrooide wielertoeristen die zich lieten verrassen.

De slagboom werd begin februari in gebruik genomen om het sluipverkeer te weren. De bareel is in die zes maanden uitgegroeid tot een lokaal icoon. Pulderbos heeft zijn windmolen, zijn zwembad en nu ook zijn bareel.