Ex-soldaat krijgt honderden dieren niet uit Afghanistan, Britse minister ontkent tegenwerking

Een voormalige Britse soldaat die in Kaboel een dierenasiel had opgericht, is er niet in geslaagd om de honderden dieren die hij in zijn zorg had, te evacueren. Pen Farthing probeerde de afgelopen dagen uit alle macht om 200 honden en katten én zijn personeel het land uit te krijgen.

Farthing, een voormalig marinier in het Britse leger en oprichter van het Nowzad-asiel in Kaboel, probeerde al dagenlang om zijn dieren op een evacuatievlucht van de Britse luchtmacht te krijgen. Donderdag reed de man nog met tientallen honden en katten naar de luchthaven van Kaboel. Ze ontkwamen maar net aan geweerschoten van talibanstrijders, maar na de dodelijke aanslag waarbij al zeker meer dan 100 doden vielen, moest de man zijn poging staken.

Volgens Farthing waren er bovendien problemen met de documenten die de Amerikanen eisten om de luchthaven te betreden. “Het hele team en alle honden en katten waren binnen de perimeter van de luchthaven”, schrijft hij op Twitter. “Maar we werden toch weggestuurd, omdat president Biden de regels twee uur eerder had aangepast. We waren door de hel gegaan om daar te raken, en dan werden we weggestuurd: recht in de chaos van die verwoestende ontploffingen.” Farthing geeft de hoop daarom op. “Ik kan niets meer doen”, klinkt het. “Mijn personeel zegt dat ik zelf moet vertrekken. Ze denken niet dat een vreemdeling hier nog welkom zal zijn.”

Kritiek op minister

Sympathisanten van Farthing namen de Britse minister van Defensie Ben Wallace de afgelopen dagen onder vuur, omdat hij een vlucht waarmee de man, zijn dieren én zijn personeel geëvacueerd zouden geweest kunnen zijn had tegengehouden. Maar Wallace reageerde donderdag fel: “Laat ons bij de feiten blijven. Niemand heeft een vlucht tegengehouden. Dat is een mythe. Ik heb enkel gezegd dat niemand de wachtrij zou mogen voorbijsteken.”