Marc Van Ranst over 18 bewogen maanden: “Het is makkelijker om als viroloog je job te doen wanneer iederéén een beetje een hekel aan je heeft”

Marc Van Ranst (56) is een krak in zijn vak. Maar zoals België 11 miljoen bondscoaches heeft wanneer de Rode Duivels spelen, zo telt ons land in tijden van corona schijnbaar ook 11 miljoen gediplomeerde virologen. “Respect voor wetenschappelijke kennis, opgedaan door jarenlange studie: dat is wég. En ik vrees dat het ook niet meer terugkeert”, zegt professor Van Ranst schamper. Maar hij is op een missie en die is nooit voltooid. “Er heerst pandemiemoeheid en mensen willen het niet meer horen – maar áls de griep dit jaar opduikt, maak ik me zorgen.”