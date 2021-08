Joe Biden ergert zich aan Fox News-reporter tijdens persconferentie over Afghanistan

Joe Biden krijgt bakken kritiek over zich heen nadat hij besliste de Amerikaanse troepen tot 31 augustus terug te trekken uit Afghanistan. Na de aanslagen in de luchthaven van Kaboel donderdag - waarbij dertien Amerikaanse mariniers om het leven kwamen - is de president van de VS helemaal kop van Jut. Tijdens een persconferentie over de situatie in Afghanistan, werd Biden op de rooster gelegd door een reporter van het conservatieve en Trump-gezinde Fox News. Toen de president de man een wedervraag stelde, bleef de reporter discussiëren. En dat was duidelijk niet naar de zin van de president, die geërgerd zijn hoofd in zijn handen liet zakken.