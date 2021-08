Al ruzie over zijn reïncarnatie nog voor hij dood is: de internationale strijd om de dalai lama

In de jaren 1930 waren het enkele visioenen en een zeldzame zwam die leidden naar De Uitverkorene, een tweejarig jongetje dat de reïncarnatie zou zijn van de toen over­leden dalai lama. Nu stelt China alles in het werk om de opvolging van “die lastpost” naar zijn hand te zetten. ­India wil dan weer dat de spirituele leider van de boeddhisten een Indiër wordt. Het geruzie is dus al gestart, en dat terwijl de 86-jarige dalai lama nog springlevend is.