Marc Brys na de drie op vijftien met OHL: “We liggen niet in een hoekje te wenen”

OHL heeft zijn competitiestart volledig gemist en presteert als zeventiende met drie op vijftien ruim onder de verwachtingen. Marc Brys, die zondag met zijn ploeg op bezoek gaat bij Antwerp, wil het hoofd niet laten hangen en probeert positief te blijven. “We willen absoluut niet meegaan in het negativisme”, klinkt het.

Op bezoek bij Antwerp, dat zijn niet het soort wedstrijden die OHL absoluut moet winnen. En toch is er dringend nood aan een overwinning. De kloven dreigen anders uit te diepen, al wil coach Marc Brys zich daar niet mee bezig houden. “We moeten ons elke wedstrijd focussen zonder te gaan rekenen”, zegt hij. “Elke week moeten we doen wat er binnen onze mogelijkheden ligt.”

Langs alle kanten komt er kritiek op de resultaten van de Leuvenaars. Brys ziet het glas liever halfvol. “De pers is heel snel met het afschrijven, maar tot aan het eerste doelpunt waren we tegen Eupen een goeie wedstrijd aan het spelen”, benadrukt hij. “We hebben voldoende capaciteiten, maar we moeten net iets zuiverder en mentaal krachtiger zijn. Wij willen absoluut niet meegaan in het negativisme. De groep die we hebben, heeft al het maximale van zichzelf gegeven. Alleen tegen Eupen ontbrak de fighting spirit even, maar verder kan ik weinig opmerkingen maken. Zijn wij tevreden met deze resultaten? Natuurlijk niet, maar wij liggen niet in een hoekje te wenen.”

Foto: JEFFREY GAENS

Zes procent vet

Wenen doet Brys niet, maar wel onderstrepen dat er nog altijd versterking nodig is. “Een spits moet er absoluut komen en ook defensief is er nog iets nodig. Dat is geen geheim”, klinkt het. Na de persconferentie van Brys maakten ze in Leuven wel al de komst van de Marokkaanse centrale verdediger Sofian Chakla bekend. Met Alexis De Sart heeft de OHL-coach er ook een extra optie bij op het middenveld. Hij is meteen inzetbaar. “Fitheid is een van zijn sterktes”, weet Brys. “Hij heeft een vetgehalte van zes procent. Alleen komt de wedstrijd misschien nog wat snel met drie trainingen in de benen.”

Antwerp heeft een zware Europese wedstrijd met verlengingen achter de kiezen en dus zou je kunnen vermoeden dat ze niet honderd procent fris zijn, maar Brys heeft daar niet al te veel hoop op. “Je kan zeggen dat ze vermoeid gaan zijn, maar het mentale zal de bovenhand nemen”, meent hij. “Die strafschoppenserie heeft voor een boost gezorgd. Als het om donkere dagen in november gaat en je hebt al twintig wedstrijden in benen, zal die vermoeidheid spelen, maar nu is het nog heel vroeg op het seizoen.”