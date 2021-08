Merendeel van olympische winnaars kwam uit onze stallen: wat is het geheim van de Belgische paarden?

Meise / Hamme / Moerzeke / Bekkevoort -

Geen paard dat zo hoog vliegt als eentje met Belgisch bloed. Dat bleek in Tokio, waar maar liefst vijf van de negen paarden op het olympisch podium uit ‘onze’ stallen kwamen. Wat is het geheim van België? En kweek je kampioenen op vier benen ook door dagelijks te fitnessen en de chips af te zweren? Op bezoek in de tempel van onze Olympiërs, waar achter piekfijne staldeurtjes getraind wordt met verse peren, aquagyms.