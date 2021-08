Het is officieel: Kamal Sowah (Leicester) tekent een contract voor vier seizoenen bij Club Brugge

Kamal Sowah (21) speelt de komende vier seizoenen voor Club Brugge

De Ghanees komt over van Leicester City. Hij werd de voorbije 3.5 jaar uitgeleend door zijn moederclub aan OH Leuven. Daar dwong hij mee de promotie naar eerste klasse af en maakte hij vervolgens indruk in 1A. Sowah stond iedere competitiewedstrijd in de basis, scoorde acht doelpunten en gaf zes assists.

Sowah ondertekent een contract van vier seizoenen bij Club.

Na Nsoki, Persyn, Otasowie, Providence en Buchanan (die pas komt na de winterstop) is Sowah al de zesde aanwinst van Club.