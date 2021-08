Ruim 300 kinderen in Franstalig onderwijs kregen nog geen school toegewezen

Op minder dan een week van 1 september zitten nog 322 kinderen in het Franstalig middelbaar onderwijs zonder school. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers. Het gaat om kinderen die in het eerste middelbaar moeten starten.

De kinderen in kwestie staan nu op een wachtlijst. Vorig schooljaar zaten nog meer Franstalige leerlingen zonder school. Toen ging het om 432 kinderen.

Vooral in Brussel wachten nog veel kinderen op een plekje in het eerste middelbaar: 258 kinderen staan daar nog op een wachtlijst. Er zijn nog wel 1.370 plaatsen vrij in 67 scholen, maar die stonden niet op de lijst met scholen van hun keuze. In Waals-Brabant zitten 33 kinderen nog zonder school, in de rest van Wallonië gaat het om 31 leerlingen.

De daling in het aantal kinderen op de wachtlijst heeft vooral te maken met de creatie van extra plaatsen. Sinds februari gaat het om 1.632 extra plaatsen in 80 scholen in Franstalig België, waarvan 587 in Brussel. De Franse gemeenschapsregering heeft ook al aangegeven het inschrijvingsdecreet voor het middelbaar onderwijs te willen herzien. Een nieuwe regelgeving zou al in september volgend jaar moeten ingaan, al wordt er binnen de regering nog volop over gediscussieerd.