‘Zinkende Toren’ wil maar niet blijven staan: jaar na jaar helt wolkenkrabber meer over

Officieel heet de hoogste woontoren van San Francisco de Millennium Tower, maar onder de inwoners wordt hij al enkele jaren de toren van Pisa of de Zinkende Toren genoemd. De wolkenkrabber helt jaar na jaar meer en meer over en zinkt weg in de grond. Een maand geleden begon een operatie die 85 miljoen euro kost om het gebouw te redden. Die werd alweer stilgelegd omdat de toren opnieuw was gezakt.