Écht uitgaan kan nog niet, maar met ‘handigheidje’ kan je wél dansen op café

Écht uitgaan kan nog niet, maar met een beetje voorbereiding kan je vanaf 1 september wel al dansen op café, en zelfs in de discotheek. Zomaar een uitgaansbuurt binnenstappen gaat nog net niet. Maar als je er een privé-evenement van maakt, kan het wel. Het café of de dancing afhuren hoeft zelfs niet. Dat bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo’n privé-evenement mag niet meer dan 200 aanwezigen tellen. En je moet kunnen bewijzen dat er een individuele uitnodiging is. Een sms, een WhatsApp-bericht of een mail is al voldoende. Een Facebook-evenement ook, maar dan mag het niet publiek toegankelijk zijn. Maar daar stoppen de voorwaarden in het nieuwste Ministerieel Besluit ook. Dat is dus genoeg om te dansen, zonder afstand, zonder mondmasker, zonder Covid Safe Ticket

Dat wil dus ook zeggen dat het café niet afgehuurd moet zijn. Een cafébaas kan dus zijn trouwe klanten laten dansen. Of een caféganger kan op het laatste nippertje wat vrienden uitnodigen om uit te gaan.

Dat is de theorie althans, gevalideerd door de juridische experts van het kabinet Verlinden. Of het in de praktijk zo gemakkelijk zal zijn, valt te betwijfelen. Toestemming van de cafébaas zal je sowieso wel nodig hebben om een privéfuif te organiseren.

Wie gewoon een pint komt drinken, wordt nog een maand geacht aan zijn tafel te blijven zitten en een mondmasker op te zetten om zich door de zaak te begeven. Behalve als hij of zij een sms van een maat kan tonen natuurlijk.

“Het klopt dat kleine bijeenkomsten onder het Ministerieel Besluit mogelijk zijn”, bevestigt minister Annelies Verlinden. “Toch is het geen vrijgeleide om al de inspanningen die we tot nu toe hebben geleverd teniet te doen. In het Ministerieel Besluit wordt duidelijk gedoeld op privébijeenkomsten.”