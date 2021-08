Tachtiger, zoon en schoondochter uit Maasmechelen opgepakt met grote som cash geld

Maasmechelen - De onderzoeksrechter in Tongeren heeft een 45-jarige man uit Maasmechelen aangehouden en opgesloten in de gevangenis op verdenking van verdachte geldtransacties. De veertiger, zijn tachtigjarige vader en zijn 33-jarige echtgenote werden donderdag door de douane van de grenspost luchthaven Bierset in Luik tegengehouden. In hun bagage troffen de douaniers een aanzienlijke som cash geld aan.

De douane nam het cash geld in beslag. “Omdat een van de verdachten ook voorwerp uitmaakte van een opsporingsonderzoek inzake verdovende middelen bij het team opsporingen van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) wordt het onderzoek door hen verder gezet,” aldus Johnie Nijs van de communicatiedienst van politie LaMa.

Na verhoor zijn de tachtiger, zijn zoon en zijn schoondochter bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid. De 45-jarige verdachte is naar de gevangenis overgebracht. Verder onderzoek door het team opsporingen moet uitsluitsel geven over de herkomst van het geld.