Bondsparket vordert zes maanden schorsing voor beledigende WhatsApp-berichten van COO van KV Oostende

Het bondsparket van de Belgische voetbalbond heeft een schorsing van zes maanden, waarvan drie maanden effectief, gevorderd voor Thorsten Theys. De COO van KV Oostende stuurde na de vermeende buitenspelgoal waardoor zijn club verloor op het veld van Standard beledigende WhatsApp-berichten naar een lid van de voetbalbond.

KV Oostende wordt ook als club vervolgd voor het vlammende communiqué dat ze op hun website verspreidden. Omdat ze de integriteit van de scheidsrechters daarin in twijfel trokken, vordert het bondsparket een boete van 5.000 euro.

KV Oostende is op de hoogte en beraadt zich nog over een eventuele reactie. Eerder had de Belgische voetbalbond ook al klacht neergelegd tegen coach Alexander Blessin en CEO Gauthier Ganaye wegens hun uithaal naar de scheidsrechters en de VAR.