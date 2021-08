Nieuwe spitsbroeders David Okereke en Thomas Henry meteen onderuit met Venezia tegen Udinese

Op de tweede speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Venezia, de club van Daan Heymans, vrijdag met 3-0 verloren van Udinese.

Heymans begon in de basis, maar kreeg geel in de 52ste minuut en werd vijf minuten later gewisseld door Dor Peretz. David Okereke (ex-Club Brugge) en Thomas Henry (ex-Tubize en OHL), die in de 78ste minuut werd vervangen door ex-Waaslander Francisco Forte, stonden ook op het veld voor Venezia. Voor Udinese scoorde Ignacio Pussetto (29’), Gerard Deulofeu (70’) en Nahuel Molina (90’+4).

Promovendus Venezia lijdt zo zijn tweede nederlaag op rij en staat op de laatste plaats. Udinese heeft vier op zes en staat voorlopig aan de leiding in Italië.

De Caigny scoort bij debuut voor Hoffenheim

Tine De Caigny, de winnares van de Gouden Schoen voor vrouwen van 2020, heeft haar debuut bij Hoffenheim in de Duitse voetbalcompetitie niet gemist. De spits van de Red Flames, scoorde het winnende doelpunt in de wedstrijd tegen Freiburg (2-1) op de eerste speeldag in het nieuwe seizoen van de Bundesliga voor vrouwen.

Tine De Caigny, overgekomen van RSC Anderlecht, begon de wedstrijd op de bank. De 24-jarige aanvalster kwam na een uur spelen in en scoorde met het hoofd op een corner.