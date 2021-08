Ooggetuigen aanslagen Kaboel: “Ik zag lichamen door de lucht vliegen zoals plastic zakken in een tornado”

Pure chaos was het aan de luchthaven van Kaboel, toen zich daar donderdagavond twee explosies voordeden in een massa wachtende mensen. Ooggetuigen beschrijven hoe hun trommelvliezen het opgaven, terwijl ze ‘de Dag des Oordeels’ zagen gebeuren. “Ik heb een vijfjarig meisje opgepakt om naar het ziekenhuis te brengen. Ze overleed in mijn armen.”