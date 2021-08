Het wonderlijke verhaal van de 100-jarige die zijn leven begon als siamese tweeling: “Mijn hele leven al voel ik waar mijn broer zat”

André Vercruysse kende geen goede start in het leven: hij werd geboren als deel van een siamese tweeling. Maar komende dinsdag wordt hij toch maar mooi honderd jaar. Om dat te vieren, organiseert de directie van de Kortijkse residentie De Groote Broel een tentoonstelling. Want elke dag zit André achter zijn schildersezel, al vijftig jaar lang. Een relaas van zijn uitzonderlijke levenswandel.

André Vercruysse is een fenomeen in de Kortrijkse residentie. Vooral om wie hij is: een uitzonderlijk vitale honderdjarige die carrière maakte in de scheikunde en nu op zijn oude dag delicate schilderijtjes ...