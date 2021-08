Deze vijf Amerikaanse soldaten kwamen om het leven bij aanslag in Kaboel: “Hij twijfelde geen moment toen de plicht riep”

Bij de aanslag nabij de luchthaven van Kaboel kwamen donderdagnamiddag dertien Amerikaanse soldaten om het leven. Van vijf is de identiteit inmiddels bekend, het gaat om vier mariniers en een hospik van de Amerikaanse zeemacht.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de identiteit van de 13 dode militairen nog niet officieel bekendgemaakt, maar de families van vijf slachtoffers hebben het nieuws zelf al bekendgemaakt. Van de overige zeven mariniers en twee soldaten is de identiteit nog niet bekend, hun families moeten mogelijk nog ingelicht worden. Volgens protocol bevestigt het Pentagon de namen van omgekomen soldaten pas 24 uur nadat hun overlijden aan hun familie is bekendgemaakt.

Rylee McCollum

Rylee McCollum, een jongeman uit Bondurant in de staat Wyoming sloot zich meteen na de middelbare school aan bij het korps mariniers. Het was zijn eerst buitenlandse opdracht. “Hij wilde zijn hele leven al marinier worden, zelfs toen hij nog luiers droeg liep hij al rond met een geweer”, aldus zijn vader.

McCollum was in mei nog maar in het huwelijksbootje getreden, zijn echtgenote is zwanger van hun eerste kind en zou over drie weken bevallen. “Hij wilde een geschiedenisleraar en worstelcoach worden nadat hij zijn land had gediend. Hij was een harde maar vriendelijke jongen die een impact maakte op iedereen die hij ontmoette.”

Rylee McCollum Foto: rr

David Lee Espinoza

David Lee Espinoza (20) was afkomstig uit Laredo in de staat Texas. “Onze gedachten en gebeden blijven bij de familie van gesneuveld marinier David L. Espinoza”, aldus het politiedepartement uit zijn geboortestad. “Semper Fi. Dank je voor je dienstbaarheid.”

David Lee Espinoza Foto: IF

Kareem Nikoui

Kareem Nikoui was afkomstig uit de staat Californië. “Hij hield van wat hij deed”, reageert zijn vader Steve. “Hij wilde altijd al marinier worden. Hij hield van het korps, hij was toegewijd: hij ging daar een carrière van maken. Hij wilde naar daar vertrekken. Hij twijfelde geen moment toen de plicht riep.”

“Ik had niet door dat mijn zoon omgekomen was tot ik plots een stel mariniers aan mijn deur zag staan”, klinkt het verder. “Ik heb de hele nacht geen oog dichtgedaan, ik ben nog steeds in shock. Ik begrijp niet wat er allemaal gebeurt.” De vader van Nikoui is ook hard voor president Joe Biden. “Ze stuurden mijn zoon naar daar om er papieren in te vullen, en plots moest hij samen met de taliban instaan voor de veiligheid. Ik neem het onze militaire leiders kwalijk. Biden heeft mijn zoon de rug toegekeerd. Zo simpel is het.”

Kareem Nikoui Foto: rr

Maxton Soviak

Maxton Soviak, een jonge twintiger uit Berlin Heights in Ohio, werkte eerst als redder en onderhoudstechnicus, maar werd daarna hospik bij de Amerikaanse zeemacht. “Ik ga niet beginnen met de politiek hierin te betrekken”, schrijft zijn zus Marilyn Soviak. “Wat ik wel zal zeggen, is dat mijn mooi, intelligente, eigengereide, ergerlijke, charmante kleine broertje gisteren gedood is terwijl hij levens probeerde te redden. “Hij was verdomme een hospik, hij was daar om mensen te helpen. En nu is hij weg, en zal mijn familie nooit meer de oude zijn. Er is een groot gat zo groot als Maxton dat nooit meer gevuld zal kunnen worden. Hij was nog maar een kind. We sturen kinderen naar daar om te sterven, kinderen met families die net als de onze nu zwaar getroffen zijn.”

Maxton Soviak Foto: rr

Jared Schmitz

Korporaal Jared Schmitz (20) was afkomstig uit St. Charles County in Missouri. “Zijn leven betekende zoveel meer. Het valt me zo ongelooflijk zwaar dat ik niet zal kunnen zien welke man hij zo snel aan het worden was”, aldus zijn vader Mark. “Hij droomde er altijd al van om soldaat te worden.” Het was zijn eerste buitenlandse missie.