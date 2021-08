BBC-presentatrice gestorven aan bloedklonters na vaccinatie

In Groot-Brittannië is er ophef ontstaan nu blijkt dat een bekende Britse BBC-presentatrice overleden is als gevolg van bloedklonters die ontstonden na haar vaccinatie tegen het coronavirus.

Lisa Shaw (44) overleed 3 maanden geleden, enkele dagen na een eerste inenting met het AstraZeneca-vaccin. De resultaten van de lijkschouwing – die pas bekendgeraakten – wijzen nu uit dat de vrouw overleed aan de gevolgen van het ontstaan van bloedklonters. Experts beklemtoonden vrijdag dat het extreem uitzonderlijk is dat mensen als gevolg van hun vaccinatie bloedklonters ontwikkelen.

Ze wijzen daarvoor richting een grootschalige studie, pas gepubliceerd in het British Medical Journal. Daarbij werden de gegevens van 29 miljoen mensen die begin dit jaar hun eerste dosis Pfizer-BioNtech of Oxford-AstraZeneca kregen vergeleken met die van 2 miljoen mensen die positief testten op het coronavirus. Daaruit bleek dat het risico op het ontwikkelen van veneuze trombose (flebitis) bijna 200 keer hoger was door het krijgen van Covid-19 dan door gevaccineerd te worden met het AstraZeneca-vaccin. De uitkomst van de studie is belangrijk, vermits de angst voor bloedklonters veel mensen deed twijfelen om zich te laten vaccineren.