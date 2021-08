Waarom blijven de mondmaskers verplicht op het werk? En tot wanneer zitten we er nog mee opgescheept?

Er is heel wat heisa ontstaan over de mondmaskerplicht op het werk. Verschillende politici, onder wie Vlaams minister-president Jan Jambon, zeiden na het vorige Overlegcomité dat het mondmasker op de werkvloer in de prullenmand mocht. Maar is dat wel zo? De bevoegde Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk blijkt niets te veranderen aan haar protocols.