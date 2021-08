Europees debuut voor Lionel Messi in Jan Breydel: Club Brugge opent Champions League thuis tegen PSG

De kalender van de groepsfase voor de Champions League wordt officieel pas zaterdag vrijgegeven maar het speelschema is uitgelekt. Club Brugge opent thuis tegen PSG.

Wat een droomaffiche voor Club Brugge. Het mag hun nieuwe campagne in de Champions League op 15 september (21 uur) openen in het Jan Breydelstadion tegen PSG. Dat wordt meteen de eerste Europese wedstrijd van Lionel Messi in het shirt van Barcelona. En zijn eerste match ooit in België.

Op 28 september (21 uur) moet Club naar RB Leipzig. Op 19 oktober (18.45 uur) komt Kevin De Bruyne langs in Brugge met Manchester City. Op 3 november (21 uur) mogen De Ketelaere en co zelf naar Engeland trekken.

Op 24 november (21 uur) is er de thuismatch tegen RB Leipzig en Club sluit de groepsfase af op 7 december (18.45 uur) in Parijs.