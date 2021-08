Thomas Meunier en Axel Witsel winnen met Dortmund (met dank aan Haaland)

Borussia Dortmund versloeg op de derde speeldag in de Bundesliga Hoffenheim met 3-2.

Dortmund kwam twee keer op voorsprong, via Giovanni Reyna (48’) en Jude Bellingham (69’) maar de bezoekers konden telkens gelijkstellen. Eerst scoorde Christoph Baumgartner de 1-1 (61’) en in de 90ste minuut zorgde Munas Dabbur voor de 2-2. Maar de onvermijdelijke Erling Braut Haaland scoorde een minuut later het winnende doelpunt.

Twee Belgen speelden de hele wedstrijd voor Dortmund: Axel Witsel (opnieuw centraal in de verdediging) en Thomas Meunier, die na een coronabesmetting voor het eerst aantrad dit seizoen. Hij pakte wel een gele kaart.

Thorgan Hazard is nog geblesseerd.