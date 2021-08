Marc Coucke moet Amerikaanse farmareus Perrigo ruim kwart miljard euro betalen

Marc Coucke en het financieel consortium rond het investeringsfonds Waterland moeten Perrigo, de koper van zijn Omega Pharma, een schadevergoeding betalen van 266 miljoen euro. Dat heeft het Belgisch arbitragecentrum in Brussel beslist, meldt De Tijd.

Wat vooraf ging aan het proces: in 2014 kocht de Amerikaanse farmareus Perrigo het Vlaamse Omega Pharma voor 3,8 miljard. Hoofdaandeelhouder Marc Coucke incasseerde 1,3 miljard, maar na de verkoop begon Perrigo te morren. Omega Pharma had volgens hen gesjoemeld: structurele kosten waren als eenmalige kosten in de boeken geschreven en producten die nog mochten worden teruggestuurd, stonden als definitief verkocht ingeschreven.

Perrigo startte een procedure voor het Belgische arbitragecentrum en eiste een schadevergoeding van 1,9 miljard. De ene helft moest het fonds Waterland (dat de helft van de verkoopprijs kreeg) betalen, de andere helft Marc Coucke. Die procedure sleepte vijf jaar aan, maar vrijdagavond viel het verdict.

