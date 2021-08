“Cristiano Ronaldo, de narcistische tovenaar, is het lachertje van deze transferperiode geworden”

Alsof hij het erom heeft gedaan: sterven als de bijzonderste gewoonste voetballer ooit, midden in de meest krankzinnige transferperiode sinds het begin van de jaartelling. Wilfried Van Moer. Om eerlijk te zijn – een heel sexy standpunt is het niet voor iemand die iedere week over modern voetbal schrijft –, maar Wilfried Van Moer is voor mij nog steeds de verpersoonlijking van het Belgisch voetbal.