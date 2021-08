Amerikanen bombarderen Afghaanse IS-tak

Als vergelding voor de bloedige aanslag bij de luchthaven van Kaboel hebben de Verenigde Staten de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) gebombardeerd met een onbemande drone. Dat heeft de woordvoerder van Centcom, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, Bill Urban, vrijdagavond gezegd.

Het doelwit van de luchtaanval in de oostelijke provincie Nangarhar was “een planner” van Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP). “Volgens de eerste aanwijzingen hebben we het doelwit gedood”, aldus Urban. “We hebben geen weet van burgerslachtoffers.”

ISKP is verantwoordelijk voor de zelfmoordaanslag aan de luchthaven van Kaboel waarbij donderdag tientallen mensen omkwamen. Onder hen ook dertien Amerikaanse soldaten.

Amerikaans president Joe Biden had na de aanslag wraak gezworen. “We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en laten boeten”, zo verklaarde hij tijdens een persconferentie. De VS zullen “met kracht en precisie” en op het juiste moment reageren, stelde hij nog.

Ondertussen heeft de Amerikaanse ambassade in Afghanistan inwoners van de Verenigde Staten in de nacht op zaterdag opnieuw gewaarschuwd voor gevaar aan bepaalde toegangspoorten tot de luchthaven van Kaboel en hen opgeroepen de omgeving te verlaten.